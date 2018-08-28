THY - Trabzon
0553 313 94 23

Eldeki soğan kokusu nasıl çıkar?

Ellerinizdeki soğan kokusundan kurtulmak sandığınız kadar zor değil. Sizde bu pratik yöntemleri uygulayarak ellerinizdeki soğan kokusuna veda edin.

28 Ağustos 2018 Salı 20:21
Eldeki soğan kokusu nasıl çıkar?

TUZ İLE OVMAK

Soğuk su ile karıştırılarak macun kıvamına getirilen tuz ellere sürüldüğünde ve durulandığında kokunun gitmesini sağlar. Ayrıca bu doğal bir yumuşatıcı görevi de görür. Ancak bu işlemden sonra krem sürmeyi unutmayın. Çünkü tuz ellerinizin kurumasına yol açabilir.

ELLERİ DOMATES SUYUNUN İÇİNE SOKMAK

En az 5 dk süreyle domates suyu içerisine sokulan ellerde soğan kokusundan eser kalmayacaktır. Daha sonra ellerinizi sıvı sabun ile yıkayın.

ELLERİ METALE SÜRMEK

Paslanmaz çelik materyaller hayatımızın her alanında kullanılır. Soğan gibi kötü kokuya neden olan maddelerle uğraştıktan sonra örneğin musluğa elinizi sürerseniz bu koku ortadan kaybolacaktır. Demir bir kaşık da aynı görevi görmektedir. Çünkü soğanın içerisindeki kötü kokuya neden olan sülfür molekülleri metal ile etkileşime geçer ve nötr hale döner.

 LİMON SUYU SÜRÜN

Ellerinizi limon suyu içerisinde 3 dakika beklettiğinizde kokudan eser kalmadığını göreceksiniz. Eğer limon yoksa sirke veya gargara da kullanılabilir.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 20:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HDP'liler yangını bahane edip yol kapattı!
    1. HDP'liler yangını bahane edip yol..
    2. F-35 ile ilk uçuşu Türk pilot..
    3. Muhammed Binici'den 'Sesler' yazısı
    4. ABD'den kimyasal silah açıklaması!
    5. Filipinler'de Müslümanlara küstah..
    6. Gürsel Tekin'e takipçisinden kapak!..
    7. Kriz büyüyor! Futbolcular idmana çıkmadı
    8. Moody's skandal Türkiye kararını..
    9. KKTC'de uçuşlar durduruldu!
    10. Eldeki soğan kokusu nasıl çıkar?
    11. Trump'ın uykuları kaçacak! Çin'den..
    12. Trump bu kez Google'ı eleştirdi!
    13. Şekerin nemlenmemesi için neler..
    14. Diş apsesi nasıl tedavi edilir?
    15. Kistik lezyon belirtileri nelerdir?
    16. Deri soyulmasına dikkat!
    17. Siirt Valiliği'nden dikkat çeken..
    18. YPG okullarını kapatmıştı! Suriyeli..
    19. ABD Dışişleri Bakanı Mattis'ten..
    20. Gadiri Hum Bayramı Nubde duası!
    Türk Savunma Sanayii Çin basınında! 'ABD saldırsa da ekonomiyi kurtaracak'
    Türk Savunma Sanayii Çin basınında! 'ABD saldırsa da ekonomiyi kurtaracak'
    TRT'den alkış alan tavır! Yayından kaldırdılar
    TRT'den alkış alan tavır! Yayından kaldırdılar
    Özel okul teşvik başvuru formu
    Özel okul teşvik başvuru formu
    Macron yine saldırdı! 'Erdoğan Türkiye'si ile Atatürk Türkiye'si aynı değil'
    Macron yine saldırdı! 'Erdoğan Türkiye'si ile Atatürk Türkiye'si aynı değil'
    Körfez'de büyük gerginlik! "ABD'nin orada işi yok"
    Körfez'de büyük gerginlik! "ABD'nin orada işi yok"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ekonomi Bakanlığı önerdi, Rusya bölünüyor!
    Ekonomi Bakanlığı önerdi, Rusya bölünüyor!
    AK Parti'nin yerel seçim anketi
    AK Parti'nin yerel seçim anketi