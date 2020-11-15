Elde silahla tehditler savuran papaz ve cemaati ağlayarak gitti
Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya ile Dağlık Karabağ'da 44 gün süren çatışmaları sona erdirmek için imzaladığı anlaşma kapsamında Azerbaycan’ın Kelbecer ilçesini terk eden Ermeniler kentte bulunan eski kilisede son kez ayin düzenleyip mum yaktılar. Elinde silah Azerbaycan'ı tehdit eden papaz da cemaatiyle ağlaşıp vedalaştı.
Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya, Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmaları sona erdirmek için 44 günün ardından anlaşma imzaladı.
Anlaşmada yer alan 6’ncı madde çerçevesinde Ermenistan'a geri çekilmek için Kelbecer'de 15 Kasım'a, Laçin için de 1 Aralık'a kadar süre verildi.
Ermeniler ise Kelbecer'deki antik kilisede son kez ayin düzenledi. Kilise papazına sarılan Ermeniler, yıllardır işgal ettikleri kentleri bugün terk ediyor.
Papaz ve cemaati ağlayarak gitti
Ermeniler ise Kelbecer'deki antik kilisede son kez ayin düzenledi. Ağlayarak kilise papazına sarılan Ermeniler, yıllardır işgal ettikleri kentleri bugün terk etti. Papaz Hovhannes elinde silahla Azerbaycan'a tehditler savurmuştu.