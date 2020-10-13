Elçin Hatun ve Sultan Melikşah geceye damgasını vurdu!

Yayına başladığı günden bu yana reyting rekorları kıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisi geceye damgasını vurdu. Binlerce kişinin sosyal medyada söz ettiği sahne büyük heyecana neden oldu. Elçin Hatun’un Sultan Melikşah ile çıktığı av sahnesinde büyük ders verildi.

Elçin Hatun’un kıstırdığım dediği avı Sultan Melikşah tek hamlede yakaladı.

Diziden ayrıntılar;

TRT 1'in yeni dizisi "Uyanış: Büyük Selçuklu"daki hazırlığı 60 gün, çekimleri 8 gün süren Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesinde, 100'ü atlı olmak üzere 400 yardımcı oyuncu yer aldı.

Atlar da eğitimden geçti

Dünyada ve Türkiye'de nadir elde edilen "at ustası" unvanına sahip Janbi Ceylan'ın binicilik konusunda oyunculara destekte bulunduğu çalışmalarda, ok atma eğitimleri ise Dünya Menzil Okçuluğu rekortmeni İbrahim Balaban tarafından verildi.

Nomad Stunts ekibinden getirilen at ustaları Anadolu'yu dolaştı ve yaklaşık 150 at arasından eğitime müsait olan 15 atın proje bünyesine katılması sağlandı.

Bir aylık eğitim ile savaş sahneleri için özel olarak hazırlanan atlar, şaha kalkma, yatma ve savaş düzeni gibi eğitimler aldı.