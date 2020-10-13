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Medya Elçin Hatun ve Sultan Melikşah geceye damgasını vurdu!
Medya

Elçin Hatun ve Sultan Melikşah geceye damgasını vurdu!

Büyük Selçuklu dizisi ile büyük sükse yapan TRT, pazartesi günü yayınladığı son bölümde dikkat çeken bir sahneye yer verdi. Sultan Melikşah ve Elçin Hatun arasında geçen av olayı sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 12:03:00 -

Yayına başladığı günden bu yana reyting rekorları kıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisi geceye damgasını vurdu. Binlerce kişinin sosyal medyada söz ettiği sahne büyük heyecana neden oldu. Elçin Hatun’un Sultan Melikşah ile çıktığı av sahnesinde büyük ders verildi.

Elçin Hatun’un kıstırdığım dediği avı Sultan Melikşah tek hamlede yakaladı.

Diziden ayrıntılar;

TRT 1'in yeni dizisi "Uyanış: Büyük Selçuklu"daki hazırlığı 60 gün, çekimleri 8 gün süren Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesinde, 100'ü atlı olmak üzere 400 yardımcı oyuncu yer aldı.

Atlar da eğitimden geçti

Dünyada ve Türkiye'de nadir elde edilen "at ustası" unvanına sahip Janbi Ceylan'ın binicilik konusunda oyunculara destekte bulunduğu çalışmalarda, ok atma eğitimleri ise Dünya Menzil Okçuluğu rekortmeni İbrahim Balaban tarafından verildi.

Nomad Stunts ekibinden getirilen at ustaları Anadolu'yu dolaştı ve yaklaşık 150 at arasından eğitime müsait olan 15 atın proje bünyesine katılması sağlandı.

Bir aylık eğitim ile savaş sahneleri için özel olarak hazırlanan atlar, şaha kalkma, yatma ve savaş düzeni gibi eğitimler aldı.

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Yeni Akit Gazetesi
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