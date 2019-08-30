Elbistan’ta sokak satıcılarına operasyonda 1 tutuklama

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Elbistan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalarda M.U., M.Y. ve H.D. isimli şahısları gözaltına aldı. Şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda kubar esrar maddesi ve Hint keneviri tohumu ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. M.U ve M.Y.’ye uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılırken, H.D. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan Elbistan Adliyesine sevk edildi. H.D., çıkarıldığı adli mercilerle uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.