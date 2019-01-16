Elazığspor'da mali krizden çıkış yolu aranıyor





ELAZIĞ (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor'a kayyum heyeti başkanı olarak atanan Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sebahattin Devecioğlu, kulübün içinde bulunduğu maddi krizin devam ettiğini bildirdi.

Devecioğlu, yaptığı açıklamada, kulübün en önemli problemlerinden birinin transfer yasağının kaldırılmasına engel dosyaların çözüme kavuşturulamaması olduğunu, bu konuyla ilgili teknik direktör, yerli ve yabancı futbolcular ve avukatlarla görüşmelerinin sürdüğünü belirtti.

Yapılan görüşmelerin sonucunda 38 dosyadan birçoğunun çözüme kavuşturulması için gerekli sözlerin alındığını ifade eden Devecioğlu, "Bazı futbolcu kardeşlerimiz transfer yasağının kaldırılmasına dair dilekçelerini Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) vermiş bulunmaktadır. Görüşmelerimizi sürdürdüğümüz teknik direktörler ve futbolcularımız haklı olarak fesih yaptıkları dosyalarda, kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmediğini, bu süreçte çok problem yaşadıklarını ifade etmişlerdir." ifadelerini kullandı.





- "Transfere engel borçlar, Elazığspor'un faaliyetlerini durdurmasına neden olacak"





Sebahattin Devecioğlu, 52 yıllık mazisi bulunan Elazığspor'u ayakta tutabilmek adına herkesin desteğine ihtiyaç duyduklarını aktardı.

Elazığspor'un ve Elazığ halkının bu zor dönemde kulübe yapılacak en ufak bir yardımı bile unutmayacağını vurgulayan Devecioğlu, şunları kaydetti:

"Transfere engel dosyaların gerekli sürede çözüme kavuşturulamaması durumunda, maalesef Elazığspor Kulübü sportif ve yönetimsel anlamda faaliyetlerini sürdürme zorluklarıyla karşılaşacak olup, TFF'nin mali destek projelerinden ve Spor Toto 1. Lig gelirlerinden faydalanamayacaktır. Transfere engel borçlar, ekonomik kriz içinde bulunan Elazığspor'a ağır yükler getirecek, faaliyetlerini durdurmasına neden olacak ve kulübün kapanma süreci başlayacak. Amacımız, kulübümüzü mali borçlardan kurtararak faaliyetlerini sürdürmesini sağlamak, 52 yıllık maziye sahip olan camiamızı hep birlikte yaşatarak Türk futboluna katkı sağlamaktır. Gelinen bu süreçte haklı fesih yapan teknik direktörlerimiz ve futbolcu kardeşlerimizin, güzide kulübümüz Elazığspor'un yaşaması için kayyum yönetimine ve Elazığspor'a destek olmalarını bir kez daha rica ediyoruz."

