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Elazığspor 20 futbolcuyla gitti

Spor Toto 1.

14 Mart 2019 Perşembe 14:51
Elazığspor 20 futbolcuyla gitti

Spor Toto 1. Lig’in 26. Haftası’nda Adana Demirspor’u konuk edecek olan Elazığspor, bu maç için Şanlıurfa’ya gitti.


Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Birevim Elazığspor, 26. haftada Cumartesi günü Adana Demirspor ile karşılaşacak. Zorlu maçın hazırlıklarının Elazığ etabını tamamlayan bordo-beyazlı ekip, öğlen sonu kendi özel otobüsüyle Şanlıurfa’ya hareket etti.Teknik Direktör Serhat Gülpınar,maçın kadrosuna Ahmet Sabri Fener, Ahmet Doğan, Serdar Özbayraktar, Yiğitcan Erdoğan, Kadir Bekmezci, Murat Ceylan, Emir Gökçe, Kadir Taşoğlu, Serge Ognedon Akakpo, Georgios Georgiadis, Muhammed Ildız, Abdülkadir Kayalı, Lamine Diarra, Mustafa Eskihellaç, Christian Bekamenga, Gökhan Akkan, Idrissa Diarra, Rüştü Hanlı, Dialo Samba Guidileye ve Cengizhan Akgün’ü dahil etti.



Elazığspor kampa giriyor


Elazığspor, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri nedeniyle liglere verilecek ara dolayısıyla Antalya’da kamp yapacak. Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Cumartesi günü Adana Demirspor ile oynanacak karşılaşmanın ardından futbolculara, 19 Mart’a kadar izin verilecek. Salı günü Antalya bir otelde toplanacak olan takım, 27 Mart Çarşamba gününe kadar çalışmalarını burada sürdürecek. Antalya kampının ardından 2 gün izin yapacak olan Elazığspor kafilesi, 29 Mart Cuma günü Elazığ’da toplanarak, Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarına kendi tesislerinde başlayacak.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 14:51
  1. doğa

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