Elazığlı depremzedeler İzmir depremiyle aynı acıyı yeniden yaşadı

ELAZIĞ (AA) - Elazığlı depremzedeler, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremi yaşayan İzmirlilerin acısını paylaşıyor.

24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığlılar, dün meydana gelen depremle aynı acıları yaşayan İzmirli depremzedelerin acısını yüreğinde hissediyor.

Elazığlı depremzede Salih Altun, AA muhabirine, yakın zamanda yaşadıkları deprem felaketinden sonra aynı acının tekrar yaşanmasına üzüldüklerini söyledi.

Bu sürede devletin kendileri için tüm imkanları seferber ettiğini kaydeden Altun, "Depremde büyük bir zarar gördük. Acımız çok büyüktü. Allah devletimizden razı olsun. Bize gerekli yardımları yaptı. Şu anda aynı acıyı İzmir yaşadı. Depremde hayatını kaybedenlere Allah rahmet etsin. Biz depremi yaşadığımızda 81 il bize yardımcı olmak için nasıl kenetlendiyse bizde inşallah devletin destekleri ile İzmir'in yanındayız." dedi.

24 Ocak'ta yaşadıkları acıyı dün bir kez daha hissettiklerini, depremzedeler için duacı olduklarını dile getiren Altun, "Biz bir aileyiz. Biz bize yeteriz. Allah devletimizin eksikliğini vermesin." diye konuştu.

- "Bir ilde deprem olduğu zaman 81 il etkileniyor"

Lütfü Topçu da depremin çok ağır acılara neden olduğunu ve bunu Elazığ depreminde yaşadıklarını bildirdi.

Topçu, şunları kaydetti:

"Burada çok zorluklar yaşadık ama sağ olsun devletimiz yanımızda yer aldı. Biz devletimize güvendik onlara güvensinler devlet üzerine düşeni yapıyor. Biz yaşadığımız depremin acılarını unutmadan ikinci bir deprem İzmir'de meydana geldi. İzmir'e çok geçmiş olsun diyorum. Allah bir daha bu acıları yaşatmasın. Bir ilde deprem olduğu zaman 81 il etkileniyor. 81 ilde bu deprem olan yerlerle bir bütün oluyor. Bu sadece İzmir ve Elazığ için değil bütün Türkiye'ye geçmiş olsun. Allah yardımcımız olsun. Bu gibi olaylarda birliğimizi ve beraberliğimizi daha da çok arttırmanın ne kadar önemli olduğu da ortaya çıkıyor."

- "O görüntüleri izleyince yaşadığımız o acı gözümüzde tekrar canlandı"

Ömer Özcan da Elazığ merkezli depremde çok zor bir süreçten geçtiklerini, İzmir'deki depremi görünce yaşadıkları acıların gözlerinde tekrar canlandığını söyledi.

İzmir halkının yanında olduklarını vurgulayan Özcan, "İzmir'deki kardeşlerimize şunu söyleyebiliriz. Elazığ halkı bu süreci en güzel şekilde atlatmaya çalışıyor. Çok sıkıntılar olsa da onlar şunu bilsinler halkımız Elazığ'da olduğu gibi İzmir'de de onların yanında olacaktır. İnşallah en yakın zamanda bu yaralar sarılacaktır." ifadelerini kullandı.