Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Elazığ'ın Palu ilçesinde motor kazası:1 ölü, 2 yaralı

Palu ilçesinde sepetli motosikletin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:43
Elazığ'ın Palu ilçesinde motor kazası:1 ölü, 2 yaralı

Kaza, ilçeye bağlı Bozçanak ile Baltaşı köyü arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S.A. idaresindeki sepetli motosiklet sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tepeye çarptı. Kazada, motosiklette bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. 

Ağır yaralanan İsa Yıldırım hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. 

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:43
  1. Kaza

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Patron çıldırdı! Asgari ücret bakın ne kadar olacak
    1. Patron çıldırdı! Asgari ücret bakın ne..
    2. Geleceğin tahkim avukatları yarıştı
    3. İki elebaşı Amerika'da görüntülendi!
    4. Sabah 4'te jandarma aradı hayatı..
    5. Bizim Toptan online satışı ikiye katladı
    6. Yıldız futbolcunın ayrılığı..
    7. Esporda dev işbirliği
    8. Geçişler durdu! Dev gemi İstanbul..
    9. Komşuda deprem! Onlarca kişi...
    10. Büyük değişiklik! Lig ikincisi artık..
    11. 5,5 milyonluk kârını 235 milyona çıkardı
    12. Aldıkları ödülü Mehmetçik'e bağışladılar
    13. Veriler açıklandı... Avrupa veled-i..
    14. Halka arzlar iştah kabartıyor
    15. İzmir'de deprem!
    16. Dünyanın en büyük inşaat gemisi..
    17. Bakan'dan borç yapılandırması..
    18. İhracatçılardan ‘ithalat’ uyarısı
    19. Pes dedirtecek vicdansızlık! Çöpte..
    20. Emeklilerin ikramiyelerini ne zaman..
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    "Yeni hedef Erdoğan'ı kötürüm bırakmak"
    "Yeni hedef Erdoğan'ı kötürüm bırakmak"
    Hükümet'in verdiği paket Portakal'ı çıldırttı!
    Hükümet'in verdiği paket Portakal'ı çıldırttı!