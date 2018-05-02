Elazığ'ın Palu ilçesinde motor kazası:1 ölü, 2 yaralı

Kaza, ilçeye bağlı Bozçanak ile Baltaşı köyü arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S.A. idaresindeki sepetli motosiklet sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tepeye çarptı. Kazada, motosiklette bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



Ağır yaralanan İsa Yıldırım hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.