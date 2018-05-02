Elazığ'ın Palu ilçesinde motor kazası:1 ölü, 2 yaralı
Palu ilçesinde sepetli motosikletin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:43
Kaza, ilçeye bağlı Bozçanak ile Baltaşı köyü arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S.A. idaresindeki sepetli motosiklet sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tepeye çarptı. Kazada, motosiklette bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Ağır yaralanan İsa Yıldırım hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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