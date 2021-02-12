Elazığ’ın kanaat önderlerinden Hafız Abdullah Nazırlı vefat etti

Elazığ’ın kanaat önderlerinden 107 yaşındaki Hafız Abdullah Nazırlı hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Ocak’ta Nazırlı'yı tedavi gördüğü Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunmuştu.

Genel durum bozukluğu ve çoklu organ yetmezliğinden Fethi Sekin Şehir Hastanesinde tedavisi süren kanaat önderlerinden 6 çocuk babası 107 yaşındaki Hafız Abdullah Nazırlı, bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hastanede ziyaret etmişti

Kente her geldiğinde Nazırlı’yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son gelişinde de hastanede kendisini bakanlarla birlikte ziyaret etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hafız Nazırlı'yı 5'inci kez ziyaret ettiği buluşmada özel olarak hazırlanmış, mealli ve ayet ayet açıklamaları olan bir Kur'an-ı Kerim'i hediye etmişti. Nazırlı da kendisinin kaleme aldığı ‘Hafızlarıma Nasihatlerim ve Vasiyetlerim' adlı özel bir baskı kitabını hediye etmişti.

Nazırlı’nın yarın saat 14.00’da İzzetpaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Harput Mezarlığına defin edileceği öğrenildi.

Bakan Soylu'dan taziye mesajı

Hafız Abdullah Nazırlı'nın vefatının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mesaj yayımladı.

Bakan soylu açıklamasında, ''Elazığ’da iken kendisini ziyaret eden eşim bana muhakkak gitmelisin dedi. Gittim. Sohbetine, ziyaretine, nasihatlerine doyamadım... Cumhurbaşkanımızın gönül dostu, Bir Allah dostu... Hafız Abdullah Nazırlı Hocaefendi 107 yaşında Hakka yürüdü. Allah rahmet eylesin...'' ifadelerini kullandı.