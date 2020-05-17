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Spor

Elazığ’ın Butik stadyumu yeni sezona hazır

Elazığspor ve Elazığ Belediyespor’un yeni sezonda iç saha maçlarına ev sahipliği yapacak olan butik stadyumun koltuk montajları tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 14:01:00 -
Elazığ’ın Butik stadyumu yeni sezona hazır

Elazığspor ve Elazığ Belediyespor’un yeni sezonda iç saha maçlarına ev sahipliği yapacak olan butik stadyumun koltuk montajları tamamlandı.


TFF 2. Lig’de mücadele eden Elazığspor ve TFF 3. Lig ekibi Elazığ Belediyespor’un iç saha maçlarına yeni sezonda ev sahipliği yapacak Doğukent Stadı’nda koltuk montaj işlemleri sona erdi. Yeni Elazığ Stadyumu yapılıncaya kadar takımların iç saha maçlarına ev sahipliği yapacak olan 2 bin 500 seyirci kapasiteli stadın, 25 Mayıs’a kadar yüklenici firma tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerektiği bildirildi.

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