Elazığ’da trafik kazası: 6 kişi yaralandı
Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.18 Ağustos 2018 Cumartesi 20:24
Kaza, merkez Ataşehir Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 JOR 19 plakalı otomobil ile 23 BD 798 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme yaptı.
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