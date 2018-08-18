Elazığ’da trafik kazası: 6 kişi yaralandı

Kaza, merkez Ataşehir Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 JOR 19 plakalı otomobil ile 23 BD 798 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme yaptı.