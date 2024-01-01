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Yerel Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı
Yerel

Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-01-01 15:35:00 -
Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ’da otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Akçakiraz beldesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.D. yönetimindeki 23 P 1489 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 25 AAP 333 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla atarak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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