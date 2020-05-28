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Aktüel

Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-28 14:07:28 -
Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Filiz'in kullandığı 21 AAJ 800 plakalı otomobil, Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı Kuvaiye Milliye Üst Geçidi'nde, İsmail Can yönetimindeki 23 KB 066 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil, üst geçitten yan yola düştü, diğer araç da yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durdu.

Kazada yaralanan sürücüler ve Mazlum Kurt, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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