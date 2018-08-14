Elazığ’da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Kaza, Üniversite Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 23 M 0315 ve 23 KD 642 plakalı iki minibüs çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.