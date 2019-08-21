0553 313 94 23

Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ’daotomobil ile tırınkarıştığıkazada 2 kişi yaralandı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:31
Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ’daotomobil ile tırınkarıştığıkazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, Elazığ-Diyarbakır Karayolunun 21. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 23 AV 083 plakalı otomobil karşı yönden gelen Y.P. idaresindeki 72 DT 788 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor, Avrupa'da 128. randevuda
    1. Trabzonspor, Avrupa'da 128. randevuda
    2. Hayvan dostu proje
    3. Edremit Belediyesi şeffaflık..
    4. Şimşir güvesine karşı "ışıklı feromon..
    5. Yerine kayyım atanan Ahmet Türk..
    6. Diyarbakır’daki silahlı kavgada..
    7. İzmir için hedef 1 milyon fidan
    8. Halkbank’ta "önce sağlık"
    9. (Özel) Yapılan yanlışlık sonucu..
    10. Şeker tüketiminin artması kanser..
    11. "Sesi Görenler" Avrupa'da çifte başarı..
    12. Düzenek üzerinde! Canlı bomba böyle..
    13. Galatasaray'da Aleksandr Sobolev sesleri
    14. Yabancıların gözüyle Türkiye -..
    15. Samandağ’da yol çalışmaları
    16. (Özel) Anne ve babalar dikkat
    17. Poyrazdamlarıspor kaleci Enes Can ile..
    18. Lapseki Belediyesi ile Hizmet İş..
    19. Özel sektörün yurt dışı kredi borcu..
    20. Evlerden telefon ve elbise çalan..
    21. TCMB'den repo ihalesi
    22. Sokak hayvanlarına beslenme kabı
    23. Judocular Japonya'da madalyalı prova..
    24. Araban Belediyesi metruk evleri..
    25. Adana Adliyesinde "10 parmak" sınav..
    26. Ambulanslar 3 milyon 295 bin hastanın..
    27. Katarlı şirketler ilk sırada! Yabancı..
    28. Başkan Köse yaz spor okullarındaki..
    29. Rusya'nın Astana süreciyle sınavı
    30. İlk kez Akit duyurmuştu! Konyaspor,..
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!