Elazığ'da terör propagandası şüphelileri adliyede

Elazığ’da sosyal medyadan örgütsel yazı, fotoğraf ve video paylaşarak terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi, adliyeye sevk edildi.



Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım siteleri üzerinden örgütsel yazı, fotoğraf ve video paylaşarak terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada Elazığ merkez ve Karakoçan ilçesinde 6 şüpheli tespit edildi. Şüpheli 6 kişi düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri tamamlanan 6 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.