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Elazığ'da terör propagandası şüphelileri adliyede

Elazığ'da sosyal medya üzerinden PKK/KCK’nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi, adliyeye sevk edildi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 15:47
Elazığ'da terör propagandası şüphelileri adliyede

Elazığ’da sosyal medyadan örgütsel yazı, fotoğraf ve video paylaşarak terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi, adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım siteleri üzerinden örgütsel yazı, fotoğraf ve video paylaşarak terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada Elazığ merkez ve Karakoçan ilçesinde 6 şüpheli tespit edildi. Şüpheli 6 kişi düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri tamamlanan 6 kişi, bugün adliyeye sevk edildi. 

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 15:47
  1. Elazığ'da terör propagandası şüphelileri adliyede
  2. Elazığ
  3. terör örgütü propagandası
  4. PKK sempatizanları

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