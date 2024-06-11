Elazığ'da tekbirler Filistinliler için yükseldi!

İsrail’in Gazze’yi işgali ve uyguladığı zulmü protesto etmek amacıyla El Aksa Platformu tarafından protesto yürüyüşü düzenlendi. Akşam namazının ardından bir araya gelen yüzlerce kişi, tekbir ve sloganlarla Gazi Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar dualar ettikten sonra yatsı namazını kıldı.

8 aydır siyonist ve emperyalist güçlerin vahşi saldırı ve soykırımları karşısında boyun eğmeyen Gazze halkına selamlarını gönderen El Aksa Platformu adına konuşma yapan Dr. Fatih Ertaş, “Allah’ın yardımıyla zalimlere darbe üstüne darbe vuran, yüreklerine korku salan şerefli mücahitlere Elazığ’dan selam olsun. Ümmetin şerefini kurtaran yiğit halk ve mücahitler hepimizin adına sürdürdükleri muhteşem bir serzenişle insanlık için tehdit olan siyonizmin vahşi yüzünü, emperyalizme maske kılınmış batı değerleri makyajının sahteliğini yeryüzünde egemen olan küresel düzenin adaletsizliğini, İslam ümmetinin içerisinde bulunduğu dağınıklık ve zilletin boyutlarını bütün çıplaklığıyla ortaya çıkarmışlardır. Anlaşıldı ki gerçeklerin konuşulabildiği bir dünyada, İsrail’in varlığını sürdürme imkanı yoktur. Küresel emperyalizmin verdiği açık destekle bir asırdır Filistin topraklarında yaptığı işgal ve katliamlar bugüne kadar uluslararası medya ile perdeleyen ve gerçekleri ters yüz ederek batı halkları nezdinde mağdur rolünü oynayan İsrail’in sihri bozulmuştur. Yalan perdesi yırtıldı ve gerçekler dünya halkları tarafından görülmeye başlandı. Bu nedenle küresel zulüm düzenin koruması altında ABD ve Avrupa devletlerinin destekleriyle İsrail terör örgütünün 8 aydır işlediği soykırım bütün dünyada bir vicdan ayaklanmasını doğurdu. Amerika’da ve Avrupa’da dünyanın dört bir yanında mazlum Filistin halkının ve haklı Filistin davasının yanında duran vicdan sahiplerini sahipleniyoruz. Bu gece Aksa için yürüyen Elazığlılar olarak ilan ediyoruz ki, Kudüs ve Filistin sadece Filistinlilerin meselesi değildir. Gazze bütün insanlığın ortak yarası, Kudüs bütün inananların ortak sevdası ve Filistin İslam ümmetinin ortak davasıdır. Bu inançla Gazze katliamı ve İsrail işgali son buluncaya, bağımsız Filistin kuruluncaya, Kudüs ve Mescid-i Aksa özgür oluncaya kadar bu haklı davayı savunacağız” dedi.