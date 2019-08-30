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Elazığ’da satışa hazır paketlerde eroin ele geçirildi

Elazığ’da polisin belirlediği bir adrese düzenlen operasyonda satışa hazır paketler halinde eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

30 Ağustos 2019 Cuma 06:14
Elazığ’da satışa hazır paketlerde eroin ele geçirildi

Elazığ’da polisin belirlediği bir adrese düzenlen operasyonda satışa hazır paketler halinde eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre,İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında uyuşturucu madde ticareti yapan Y.K’nin adresi tespit edildi.Bununüzerine şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Şüpheli gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada satışa hazır vaziyette 30 paket halinde ve bir poşet içerisinde toplam 33,9 grameroinele geçirildi.


Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 06:14
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