Elazığ'da otomobil dereye uçtu: 3 yaralı
Elazığ'da otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.06 Mayıs 2019 Pazartesi 07:28
Elazığ'da otomobilin dereye uçması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, Merkeze bağlı Yıldızbağları Mahallesi Kanalüstü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kazayı fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İHA'nın haberine göre; yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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