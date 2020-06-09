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Gündem

Elazığ'da öldürülen terörist Salih Ekinci'nin 1 milyon TL'lik turuncu listede olduğu ortaya çıktı

Elazığ'da etkisiz hale getirilen 2 teröristten biri olan Devrim Devran kod adlı teröristin Salih Ekinci olduğu belirlendi. Öte yandan teröristin, 19 Mart'ta Diyarbakır'da 2 şehit verdiğimiz hain saldırıda yer aldığı ve turuncu listede 1 milyon TL ödülle arandığı da ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 13:35:00 -
Elazığ'da öldürülen terörist Salih Ekinci'nin 1 milyon TL'lik turuncu listede olduğu ortaya çıktı

Elazığ'ın Arıcak ilçesi kırsalında jandarma timlerinin sıcak temas sağlayıp etkisiz hale getirdiği 2 teröristten birinin terör arananlar listesinde 1 milyon TL ödüllü turuncu kategoride aranan Devrim Devran kod adlı Salih Ekinci olduğu belirlendi. Ölü ele geçirilen teröristin Diyarbakır'da 2 şehit verilen olayda yer aldığı da ortaya çıktı.

2 terörist ölü olarak ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre,İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler, Elazığ'ın Arıcak ilçesi kırsalında Görese bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyona çıktı. Operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlayan timler, 2 teröristi ölü olarak silahları ile birlikte ele geçirdi.

1 milyon TL ödüllü turuncu listede yer alıyordu

Ölü olarak ele geçirilen 2 teröristten 1'nin İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde 1 milyon TL ödüllü Turuncu kategoride yer alan sözde Amed eyaletiApe Musa” alanı sorumlusu olan "Devrim Devran" kod adlı Salih Ekinci isimli terörist olduğu ortaya çıktı.

2018'de 2 şehit verdiğimiz saldırıda da yer almış

Öldürülen teröristçin 19 Mart 2018 tarihinde Diyarbakır Hani Topcular karayolu üzerinde Yukarı Turalı bölgesinde yapılan silahlı saldırı sonucu, Jandarma Uzman Onbaşı Sergen Çakmak ve Güvenlik Korucusu Yaseddin Opçin’in şehit edilmesi olayını gerçekleştirenler arasında olduğunun tespit edildiği bildirildi.

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Yorumlar

KARADAGLI

YA TESLIM YA OLUM #ULKEMIZDE TEROR ISTEMIYORUZ
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Yusuf

Demek bir hewalı daha d......lediler ha... 
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