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Aktüel Elazığ'da kaza: 5 kişi yaralandı
Aktüel

Elazığ'da kaza: 5 kişi yaralandı

Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-21 00:32:00 -
Elazığ'da kaza: 5 kişi yaralandı

Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağı'nda, D.A. yönetimindeki 35 AHU 595 plakalı otomobil ile İ.B. idaresindeki 31 UZ 829 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada aralarında sürücülerin de bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince şehirdeki hastanelere kaldırıldı.
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