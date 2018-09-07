Elazığ'da kaza: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bingöl'den Elazığ yönüne giden, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 23 K 1503 plakalı otomobil, Kovancılar ilçesi Yarımca köyü yakınlarında kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, 1 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada, ağır yaralanan 2 kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulanslarla Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı.

