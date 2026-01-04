  • İSTANBUL
Nijerya'da nehirde can pazarı! Tekne alabora oldu, bilanço çok ağır

AK Partili başkan CHP’li ismi yerin dibine soktu: Her cümlesi ayrı manşet

Rizeli esnaftan ABD’ye Ardeşen ayarı! Maduro operasyonuna tepki gecikmedi: "50 helikopterle gelseniz kaymakamın ayakkabısını bile alamazsınız!"

Osmanlı ordusundaki Venezuelalı komutanı tanıyalım! İşte Nogales Bey’in hikayesi

4 bin liraya lahmacun ve çorba satan Bedri Usta hakkında soruşturma başlatıldı!

“Zorbalık meşrulaştı” diyen Destici: Tüm dünya tehdit altında

'Uluslararası hukuk' dalaveresine son! Venezuela işgal ediliyor

Komşuda alarm! Havalimanlarında iniş kalkışlar askıya alındı

Trump'ın Maduro baskını sonrası ipler gerildi! Kim Jong-Un İran'ı uyardı, hemen temin edin

Sokak köpeklerini başka ülkelere satma planı!
Elazığ'da karla mücadele destanı! Kapanan 546 köy yolundan 542'si açıldı
Yerel

Elazığ'da karla mücadele destanı! Kapanan 546 köy yolundan 542'si açıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Elazığ’da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi sonrası kapanan köy yollarını açmak için İl Özel İdaresi ekipleri 2026 kışının en kapsamlı operasyonuna imza attı.

ELAZIĞ’da etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri, kırsalda yürüttükleri çalışmalarla kardan kapanan 546 köy yolundan 542’sini yeniden ulaşıma açtı. Kalan 4 köy yolunda çalışmalar sürüyor.

Elazığ’da etkili olan yoğun kar yağışının ardından 546 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kırsalda 24 saat esasına göre yürüttükleri çalışmalarla bu köylerden 542’sinin yolunu yeniden ulaşıma açtı. Ekipler, kalan 4 köy yolunun da ulaşıma açılması için 90 personel ve 120 araçla çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

Sarıkamış şehitlerini anacaklardı… Feci kaza! 17 yaralı var
Sarıkamış şehitlerini anacaklardı… Feci kaza! 17 yaralı var

Yerel

Sarıkamış şehitlerini anacaklardı… Feci kaza! 17 yaralı var

Gaziantep'te dev randevu! Galatasaray ve Trabzonspor Süper Kupa için sahaya çıkıyor: Yarın yer yerinden oynayacak, kazanan finale uçacak!
Gaziantep'te dev randevu! Galatasaray ve Trabzonspor Süper Kupa için sahaya çıkıyor: Yarın yer yerinden oynayacak, kazanan finale uçacak!

Spor

Gaziantep'te dev randevu! Galatasaray ve Trabzonspor Süper Kupa için sahaya çıkıyor: Yarın yer yerinden oynayacak, kazanan finale uçacak!

Ali Metin Kazancı hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu!
Ali Metin Kazancı hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu!

Gündem

Ali Metin Kazancı hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu!

1
Suudi Arabistan'dan yeni bir düzenleme emri: Yaşanan gelişmelere bakın! Nasıl yasak getirdi, neler olacak
Dünya

Suudi Arabistan'dan yeni bir düzenleme emri: Yaşanan gelişmelere bakın! Nasıl yasak getirdi, neler olacak

Suudi Arabistan yönetimi, ülke genelindeki kamuya ait tesislerin isimlerinin İslam şeriatına uygun olmasını zorunlu kılan yeni bir düzenleme..
ABD Müttefiki Güney Kore Devlet Başkanı Lee'den olay sözler dünya şokta: Televizyon kanalı yayınladı
Dünya

ABD Müttefiki Güney Kore Devlet Başkanı Lee'den olay sözler dünya şokta: Televizyon kanalı yayınladı

ABD Müttefiki Güney Kore Devlet Başkanı Çin’e yapacağı ilk resmî ziyaret öncesinde, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping için öyle ifadeler kulland..
Trump'ın Maduro baskını sonrası ipler gerildi! Kim Jong-Un İran'ı uyardı, hemen temin edin
Gündem

Trump'ın Maduro baskını sonrası ipler gerildi! Kim Jong-Un İran'ı uyardı, hemen temin edin

ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’ya yönelik başlattığı "Güney Mızrağı" operasyonu ve Nicolas Maduro’nun derdest edilerek ABD’ye götürül..
