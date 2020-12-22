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Aktüel Elazığ'da kar nedeniyle 90 köy yolu ulaşıma kapandı
Aktüel

Elazığ'da kar nedeniyle 90 köy yolu ulaşıma kapandı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 16:39:06 -
Elazığ'da kar nedeniyle 90 köy yolu ulaşıma kapandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da etkili olan kar yağışı sonucu yüksek kesimlerde yer alan 90 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkez ve ilçelerde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar nedeniyle merkezde 2, Sivrice ilçesinde 38, Karakoçan'da 35, Baskil'de 11 ve Maden ilçesinde 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapanan köy yolların bir an önce açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin verilerine göre, kentte yağışların alçak kesimlerde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışlı olması bekleniyor.


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