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Elazığ’da kaçak kazı operasyonu: 10 kişi gözaltında

Jandarma ekipleri 10 şüpheliyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

13 Eylül 2018 Perşembe 16:45
Elazığ’da kaçak kazı operasyonu: 10 kişi gözaltında

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçak kazı ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada Karakoçan ilçe sınırlarında 10 şüpheli, kazı yaptıkları esnada kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalandı.

Kaçak kazı yapmak suçundan gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 16:45
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