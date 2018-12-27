Elazığ'da işçi servisi devrildi! 16 kişi yaralı
İşçileri taşıyan özel bir firmaya ait midibüs, Elazığ-Malatya kara yolunun 15. kilometresinde devrildi.27 Aralık 2018 Perşembe 16:00
Elazığ'da işçileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Kambay yönetimindeki 06 FY 1330 plakalı işçileri taşıyan özel bir firmaya ait midibüs, Elazığ-Malatya kara yolunun 15. kilometresinde devrildi. Kazada, 16 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı.
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