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Elazığ'da işçi servisi devrildi! 16 kişi yaralı

İşçileri taşıyan özel bir firmaya ait midibüs, Elazığ-Malatya kara yolunun 15. kilometresinde devrildi.

27 Aralık 2018 Perşembe 16:00
Elazığ'da işçi servisi devrildi! 16 kişi yaralı

Elazığ'da işçileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Kambay yönetimindeki 06 FY 1330 plakalı işçileri taşıyan özel bir firmaya ait midibüs, Elazığ-Malatya kara yolunun 15. kilometresinde devrildi. Kazada, 16 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 16:00
  1. Malatya
  2. Elazığ
  3. trafik kazası
  4. işçi servisi devrildi

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