  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yeni Ponziler yeni mağdurlar çıkaracak! Daha çok kazanma hırsı gözleri perdeliyor

Son dakika... Masadan ilk mesajlar! Asgari ücrette ikinci toplantı 18 Aralık'ta!

İşte ikinci el otoda "askıda" kalanlar! En çok bu yaş araçlar arandı

ABD’nin kendisinden bile gizlediği ‘şok’ gerçek: İşte 2023 verileri... 1600’ü çocuk 40 bin kişi silahla öldürüldü

O ilimizden petrol fışkırıyor! Saatte bin varilden fazla petrol çıkmaya başladı, herkes şaşkına döndü

Savcıyı öldürmek için kiralık katil tuttular! Ölüm listesi ortaya çıktı!

Yunanistan'da çok büyük panik! 'Türkiye bölgeyi taramaya başladı! Yakında kuracak' diyerek duyurdular

Altın artacak mı, düşecek mi? Altın uzmanı İslam Memiş tarih verdi!

Doğal gaz zengini Putin'den beklenmedik sözler: Ukrayna makamları halk ağzıyla kafayı yedi! Ülkeyi çıldırttı!

Petrol zengini ülkeden beklenmedik karar! Artık ABD ve İspanya'yı bırakıp Türkiye'ye odaklanacağız
Yaşam Elazığ'da ilginç görüntü! Depremde ağır hasar almıştı! O görüntü hayrete düşürdü!
Yaşam

Elazığ'da ilginç görüntü! Depremde ağır hasar almıştı! O görüntü hayrete düşürdü!

Yeniakit Publisher
2023-12-10 18:37:00 - 2023-12-10 18:39:52

Elazığ’da 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ağır hasar alan 7 katlı bir binanın yıkımı gerçekleşti. Bina büyük oranda yıkılırken, binanın 7. katı tek kolon üzerinde ayakta kaldı.

Elazığ’da 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bu çerçevede Yakup Şevki Caddesi'nde bulunan 28 daireli 7 katlı binanın yıkımı gerçekleşti. Binanın büyük bir kısmı yıkılırken, 7. katı ise havada kaldı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.

İstanbul’un hafızasıydı... Tercüman binası 49 yaşında yıkıldı
İstanbul’un hafızasıydı... Tercüman binası 49 yaşında yıkıldı

Yerel

İstanbul’un hafızasıydı... Tercüman binası 49 yaşında yıkıldı

Türk ve Çinli akademisyenler dev proje: Deprem işbirliği olacak başladılar
Türk ve Çinli akademisyenler dev proje: Deprem işbirliği olacak başladılar

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türk ve Çinli akademisyenler dev proje: Deprem işbirliği olacak başladılar

Bursa'da depremin ardından gizemli görüntü!
Bursa'da depremin ardından gizemli görüntü!

Yerel

Bursa'da depremin ardından gizemli görüntü!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23