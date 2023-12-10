Elazığ'da ilginç görüntü! Depremde ağır hasar almıştı! O görüntü hayrete düşürdü!
Elazığ’da 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ağır hasar alan 7 katlı bir binanın yıkımı gerçekleşti. Bina büyük oranda yıkılırken, binanın 7. katı tek kolon üzerinde ayakta kaldı.
Elazığ’da 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bu çerçevede Yakup Şevki Caddesi'nde bulunan 28 daireli 7 katlı binanın yıkımı gerçekleşti. Binanın büyük bir kısmı yıkılırken, 7. katı ise havada kaldı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.