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Yaşam Elazığ'da ilginç görüntü! Depremde ağır hasar almıştı! O görüntü hayrete düşürdü!
Yaşam

Elazığ'da ilginç görüntü! Depremde ağır hasar almıştı! O görüntü hayrete düşürdü!

Yeniakit Publisher
2023-12-10 18:37:00 - 2023-12-10 18:39:52

Elazığ’da 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ağır hasar alan 7 katlı bir binanın yıkımı gerçekleşti. Bina büyük oranda yıkılırken, binanın 7. katı tek kolon üzerinde ayakta kaldı.

Elazığ’da 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bu çerçevede Yakup Şevki Caddesi'nde bulunan 28 daireli 7 katlı binanın yıkımı gerçekleşti. Binanın büyük bir kısmı yıkılırken, 7. katı ise havada kaldı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.

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