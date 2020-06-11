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Aktüel

Elazığ’da hortum ahır ve samanlığın çatısını uçurdu

Elazığ’da bir köyde etkili olan hortum, ahır ve samanlığın çatısını uçurdu, duvarını yıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 13:33:31 -
Elazığ’da hortum ahır ve samanlığın çatısını uçurdu

Elazığ’da bir köyde etkili olan hortum, ahır ve samanlığın çatısını uçurdu, duvarını yıktı.


Olay, Baskil ilçesine bağlı Akkuşağı Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bu sabah etkili olan kuvvetli rüzgarla oluşan hortum Süleyman Oktay Kağan’a ait ahır ve samanlığın çatısı uçtu, duvarın bir kısmı ise yıkıldı.Maddi hasarın meydana geldiği hortum sonrası, hayvanların zarar görmediği belirtildi.


Çıkan hortum sonucunda büyük baş hayvanlarına baktığı ahır ve samanlıklarının kullanılamaz hale geldiğini belirten Kağan, en büyük tesellilerinin ise olay sırasında dışarıda olan hayvanların zarar görmemesi olduğunu söyledi.

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