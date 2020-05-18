  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Âdâb-ı Muâşeret! Ziyareti kısa tutun

Tilâvet secdesi! Secdenin şartları

Affetmek

Liselerde sınıf geçme nasıl olacak? | Lisede sınıfta kalma var mı?

12. Sınıf öğrencileri hangi derslerden sorumlu geçecek? 9, 10, 11. sınıf yıl sonu başarı puanları
için kalan
Aktüel

Elazığ’da genç adam, serinlemek için girdiği gölette hayatını kaybetti

Elazığ’da bir köyde hayvan otlatırken 3 metre derinliğindeki gölete serinlemek için giren genç adam hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 14:58:51 -
Elazığ’da genç adam, serinlemek için girdiği gölette hayatını kaybetti

Elazığ’da bir köyde hayvan otlatırken 3 metre derinliğindeki gölete serinlemek için giren genç adam hayatını kaybetti.


Olay, merkeze bağlı Sütlüce Köyü Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayvan otlatan 26 yaşındaki A.Ö., dere yatağında bulunan 3 metre derinliği olan gölete serinlemek için girdi. Suya giren genç adamın kaybolduğunu fark eden yakınları gölete girerek A.Ö’yü çıkarttı. Bu sırada olay yerine çağrılan ambulansa alınan genç adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.Şahsın cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı