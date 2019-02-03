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Elazığ'da Geleneksel Okçuluk Turnuvası

- Ata sporunu gelecek nesillere aktarmak için düzenlenen turnuvaya katılan 103 sporcu hedefi tutturmak için yarıştı

03 Şubat 2019 Pazar 14:14
Elazığ'da Geleneksel Okçuluk Turnuvası


ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Geleneksel Okçuluk Turnuvası düzenlendi.

Elazığ İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Elazığ Harput Belek Gazi Spor Kulübü iş birliğiyle Yakup Kılıç Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 103 sporcu katıldı.

Ata sporunu yeniden canlandırmak ve gelecek nesillere aktarmak için düzenlenen turnuvada sporcuların giydikleri geleneksel kıyafetler izleyenlerin ilgisini çekti.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Suphi Döner yaptığı konuşmada ata sporu okçuluğu sevdirmek ve spora teşvik etmek amacıyla turnuvayı düzenlediklerini söyledi.

Turnuvaya ev sahipliği yaptıklarını belirten Döner, "Atalarımızdan bize kalan ve bir terapi metodu olarak kullanılan dikkat dağınıklığı başta olmak üzere geçlerimizin kendilerine olan öz güvenlerini artıran okçuluk turnuvasını burada gerçekleştirmek çok güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.

Sporculardan Abdullah Taha Uğur, ata yadigarı bu sporu yaptığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "Daha önce dikkat dağınıklığım vardı. Bu spora başlayınca bu sorunu çözdüm, derslerimde daha başarılı oldum." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 14:14
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