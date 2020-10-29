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Aktüel Elazığ'da evlerinde çıkan yangında 8 aylık bebek hayatını kaybetti, iki çocuk yaralandı
Aktüel

Elazığ'da evlerinde çıkan yangında 8 aylık bebek hayatını kaybetti, iki çocuk yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 14:13:07 -
Elazığ'da evlerinde çıkan yangında 8 aylık bebek hayatını kaybetti, iki çocuk yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir binanın bodrum katındaki dairede çıkan yangında 8 aylık bebek yaşamını yitirdi, iki çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki bir sitede 4 katlı bir apartmanın bodrum katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında, evde bulunan kardeşler 8 aylık Hira Nur, 2 yaşındaki Kağan ve 4 yaşındaki Koray Kaplan yaralandı.

İtfaiye ekiplerince evden çıkarılan ve sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı 3 kardeş ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Hira Nur bebek müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yangın sırasında çocukların evde yalnız olduğu öğrenildi.


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