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Yerel Elazığ'da düğün salonunda gelin- damat tarafı kavga etti
Yerel

Elazığ'da düğün salonunda gelin- damat tarafı kavga etti

Yeniakit Publisher
2024-08-25 03:49:00 -
Elazığ'da düğün salonunda gelin- damat tarafı kavga etti

Elazığ'da bir düğün salonunda gelin ve damat tarafı arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Gelin ve damat tarafı arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların kullanıldığı kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

 
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