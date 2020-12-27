  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Elazığ'da deprem meydana geldi
Aktüel

Elazığ'da deprem meydana geldi

AFAD, saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 10:55:00 -
Elazığ'da deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem 09,37'de kaydedildi.

Depremin 15,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Meydana gelen deprem Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Diyarbakır'da hissedildi.

Elazığ'da depremi hissedenlerin bir süre dışarı çıktığı görüldü.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık yaptığı açıklamada, şu ana kadar şehirde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk tespit etmediklerini belirtti.

Yırık, "Ekiplerimiz sahada titizlikle çalışıyor. Tespit edildiği takdirde bilgilendirme yapılacaktır." dedi.

Soylu: Elazığ depreminde 10.15 itibariyle herhangi bir can kaybı veya hasar raporu yok.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şimdiye kadar Elazığ depreminde can kaybı ve hasar olduğuna dair herhangi bir rapor alınmadığını söyledi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elazığ'da 10.15 tarihi itibari ile meydana gelen depremde Valiliğimizin çağrılarından edindiğimiz bilgiler çerçevesinde can kaybı ve hasar raporu bulunmamaktadır. , il jandarma, polis, 112 acil çağrı, Elazığ Muhtarları Koordinasyon Hattı ve AFAD. Gelişmeleri anlatmaya devam edeceğiz. "ifadelerini kullandı.

AFAD, depremin ardından bölgeye Diyarbakır'daki ekiplerinin tedbir amaçlı sevk edildiğini de duyurdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Malezya Kraliçesinden Payitaht Abdülhamid, Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman açıklaması
Medya

Malezya Kraliçesinden Payitaht Abdülhamid, Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman açıklaması

Türk dizileri yurt dışında büyük ilgi görmeye devam ediyor. Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Türk dizileri Payita..
Kâbus dinmek bilmiyor! Çin'den yine ilginç görüntüler geldi
Dünya

Kâbus dinmek bilmiyor! Çin'den yine ilginç görüntüler geldi

Çin'in Vuhan kentinde çıkan koronavirüs hayatı tam bir kâbusa çevirdi. Dalian şehrinde karantinayı delmek isteyen kişinin yakalandığı anlar ..
THY'den 'test zorunluluğu' açıklaması!
Gündem

THY'den 'test zorunluluğu' açıklaması!

Türk Hava Yolları (THY) tarafından yapılan açıklama göre yurt dışından gelecek yolculardan istenen PCR testi zorunluluğunun ilk uygulanacağı..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay