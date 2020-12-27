Elazığ'da deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem 09,37'de kaydedildi.

Depremin 15,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Meydana gelen deprem Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Diyarbakır'da hissedildi.

Elazığ'da depremi hissedenlerin bir süre dışarı çıktığı görüldü.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık yaptığı açıklamada, şu ana kadar şehirde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk tespit etmediklerini belirtti.

Yırık, "Ekiplerimiz sahada titizlikle çalışıyor. Tespit edildiği takdirde bilgilendirme yapılacaktır." dedi.

Soylu: Elazığ depreminde 10.15 itibariyle herhangi bir can kaybı veya hasar raporu yok.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şimdiye kadar Elazığ depreminde can kaybı ve hasar olduğuna dair herhangi bir rapor alınmadığını söyledi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elazığ'da 10.15 tarihi itibari ile meydana gelen depremde Valiliğimizin çağrılarından edindiğimiz bilgiler çerçevesinde can kaybı ve hasar raporu bulunmamaktadır. , il jandarma, polis, 112 acil çağrı, Elazığ Muhtarları Koordinasyon Hattı ve AFAD. Gelişmeleri anlatmaya devam edeceğiz. "ifadelerini kullandı.

AFAD, depremin ardından bölgeye Diyarbakır'daki ekiplerinin tedbir amaçlı sevk edildiğini de duyurdu.