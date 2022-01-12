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Gündem Elazığ'da deprem
Gündem

Elazığ'da deprem

Elazığ'ın Palu ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 08:27:00 -
Elazığ'da deprem

Elazığ'ın Palu ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.34'te merkez üssü Elazığ'ın Palu ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 14,21 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Palu ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisinin alındığı ve gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

"Tarama çalışmalarımız devam etmektedir"

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada da "An itibarıyla ekiplerimiz bölgeye intikal etmiş olup, olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Tarama çalışmalarımız devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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