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Aktüel Elazığ'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Aktüel

Elazığ'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Yeniakit Publisher
2020-09-15 18:11:40 -
Elazığ'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Palu ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Damlapınar köyü kırsalındaki meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Bölgeye sevk edilen orman bölge ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Yaklaşık 200 dekar ormanlık alanda etkili olduğu değerlendirilen yangının kontrol altına alınması için ekipler büyük çaba sarf ediyor.

Söndürme çalışmalarında iş makineleri de kullanılıyor.

Bu arada, Palu Kaymakamı Tayfun Deli yangın söndürme çalışmalarını inceleyerek son durumla ilgili bilgi aldı.

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