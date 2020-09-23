Elazığ'da çalınan inekler Şanlıurfa'da bulundu, 4 kişi gözaltına alındı
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da çalınan 7 büyükbaş hayvanın izini süren jandarma ekipleri, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan hayvanları sahibine teslim etti, 4 kişiyi gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Gözebaşı köyünde ikamet eden M.K.K'nin ahırındaki 7 ineğin çalındığını ihbar etmesi üzerine çalışma başlattı.
Yapılan araştırma sonucunda ekipler çalınan ineklerin iki kamyonla Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine götürüldüğünü tespit etti.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, çalınan 7 büyükbaş hayvanı buldu.
Hırsızlık olayına ilişkin şüpheliler V.K, M.K, A.G. ve A.G. gözaltına alındı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.