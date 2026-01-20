  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Elazığ’da buzlanma tuzağı: Karı-koca park halindeki tıra çarparak can verdi!

Elazığ-Malatya kara yolunda kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarında bekleyen tıra adeta ok gibi saplandı. Feci kazada Ümit ve Nurten Avcı çifti olay yerinde hayatını kaybetti.

Elazığ’da dondurucu soğuklar ve kar yağışı, Malatya kara yolunu adeta bir ölüm tuzağına çevirdi.

Akşam saatlerinde Handekendi mevkii yakınlarında seyir halinde olan 67 yaşındaki Ümit Avcı idaresindeki hafif ticari araç, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yol kenarında park halindeki tıra arkadan şiddetle çarptı.

OLAY YERİNDE CAN PAZARI

Çarpmanın etkisiyle araç hurda yığınına dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, sürücü Ümit Avcı ve yanındaki eşi 61 yaşındaki Nurten Avcı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

HIZ KADRANI 65'TE TAKILI KALDI

Kazanın ardından yapılan incelemelerde, hurdaya dönen aracın hız kadranının 65 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

Karı-kocanın cansız bedenleri, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler, buzlanma nedeniyle bölgedeki diğer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

 

