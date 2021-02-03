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Yaşam Elazığ'da bir köy karantinaya alındı
Yaşam

Elazığ'da bir köy karantinaya alındı

Elazığ'da merkeze bağlı Avcılı köyü koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınarak giriş çıkışlar kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 22:27:00 -
Elazığ'da bir köy karantinaya alındı

Elazığ'da bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Avcılı köyünde bir kişide Kovid-19 tespit edilmesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmanın sonucunda hastayla temaslı 10 kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Köye giriş çıkışlar kapatıldı

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının engellenmesi, vatandaşların sağlığının korunması amacıyla köyde 14 günlük karantina uygulaması başlatıldı. Jandarma ekiplerince köyün giriş ve çıkışları önlem amaçlı kapatıldı.

 

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