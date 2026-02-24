Elazığ’da bin yıllık mukabele geleneği gönülleri titretiyor! Camilerde Kur’an nidaları yükselirken, hafız adayları ecdadın mirasına sahip çıkıyor!

Elazığ’da mukabele geleneği bu yıl da yoğun katılımla devam ediyor.

Ramazan ayının manevi atmosferiyle birlikte camilerde mukabele geleneği bu yıl da yoğun katılımla devam ediyor. İl genelindeki camilerde gerçekleştirilen mukabele programlarında vatandaşlar, Kur’an-ı Kerim tilaveti eşliğinde Ramazan’ın rahmet ve bereketini birlikte yaşıyor.

Din görevlileri tarafından sürdürülen mukabele programlarına, Müftülüğe bağlı Hafızlık Kur’an Kurslarında eğitim gören öğrenciler de katkı sağlıyor. Hafız adayları, birçok camide mukabele okuyarak hem uygulama imkanı buluyor hem de cemaatle buluşmanın heyecanını yaşıyor.

İl Müftüsü Yusuf Bingöl, mukabele geleneğinin Ramazan ayının en önemli manevi zenginliklerinden biri olduğunu belirterek, "Mukabeleler, Kur’an-ı Kerim ile olan bağımızı güçlendiren, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren önemli bir ibadettir. Hafızlık öğrencilerimizin camilerimizde görev alması hem onların yetişmesine katkı sağlamakta hem de cemaatimizle güçlü bir gönül köprüsü kurulmasına vesile olmaktadır. Tüm vatandaşlarımızı camilerimizde düzenlenen mukabele programlarına davet ediyorum" ifadelerini kullandı.