  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
FETÖ'ye büyük darbe: Deniz Kuvvetleri sorumlusu İstanbul'da yakalandı! Rus Nikolai, 168 laik yobazdan daha Müslüman çıktı CHP’nin şaibeli Kurultay davası İstanbul’a taşınıyor Salgın hastalıklar an meselesi CHP İzmirlilere lağım suyu içirdi CHP'deki 'başkaldırının' detayları ifşa oldu! Özel mekanda 6.5 saatlik gizli toplantı! Kar New York’u dondurdu, ama… Müslüman Belediye Başkanı Mamdani’den örnek davranış Yapay zekayla basur merhemi sattırmışlardı! Nihat Hoca’dan şaşırtan cevap: Din yapay zekadan öğrenilir mi? Nükleer enerji ertelenemez bir ihtiyaç Zelenski dünyaya ilan etti: Rusya-Ukrayna savaşında Putin kaybetti Özgür Özel ve saz arkadaşları kara kara düşünsün! Dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
Oruç Elazığ’da bin yıllık mukabele geleneği gönülleri titretiyor! Camilerde Kur’an nidaları yükselirken, hafız adayları ecdadın mirasına sahip çıkıyor!
Oruç

Elazığ’da bin yıllık mukabele geleneği gönülleri titretiyor! Camilerde Kur’an nidaları yükselirken, hafız adayları ecdadın mirasına sahip çıkıyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Elazığ’da bin yıllık mukabele geleneği gönülleri titretiyor! Camilerde Kur’an nidaları yükselirken, hafız adayları ecdadın mirasına sahip çıkıyor!

Ramazan ayının rahmet ve bereket iklimi Elazığ’da camileri dolup taşırırken, asırlardır süregelen mukabele geleneği bu yıl da büyük bir şevkle ihya ediliyor. İl genelindeki camilerde Kur’an-ı Kerim ziyafeti yaşanırken, vatandaşlar huşu içinde ilahi kelamı dinleyerek Ramazan’ın manevi atmosferini doyasıya soluyor.

Elazığ’da mukabele geleneği bu yıl da yoğun katılımla devam ediyor.

Ramazan ayının manevi atmosferiyle birlikte camilerde mukabele geleneği bu yıl da yoğun katılımla devam ediyor. İl genelindeki camilerde gerçekleştirilen mukabele programlarında vatandaşlar, Kur’an-ı Kerim tilaveti eşliğinde Ramazan’ın rahmet ve bereketini birlikte yaşıyor.

Din görevlileri tarafından sürdürülen mukabele programlarına, Müftülüğe bağlı Hafızlık Kur’an Kurslarında eğitim gören öğrenciler de katkı sağlıyor. Hafız adayları, birçok camide mukabele okuyarak hem uygulama imkanı buluyor hem de cemaatle buluşmanın heyecanını yaşıyor.

İl Müftüsü Yusuf Bingöl, mukabele geleneğinin Ramazan ayının en önemli manevi zenginliklerinden biri olduğunu belirterek, "Mukabeleler, Kur’an-ı Kerim ile olan bağımızı güçlendiren, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren önemli bir ibadettir. Hafızlık öğrencilerimizin camilerimizde görev alması hem onların yetişmesine katkı sağlamakta hem de cemaatimizle güçlü bir gönül köprüsü kurulmasına vesile olmaktadır. Tüm vatandaşlarımızı camilerimizde düzenlenen mukabele programlarına davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ramazan ayı etkinliklerine karşı çıkan laiklik yobazlara Bahçeli'den sert tepki: 168’ini toplasak bir insan etmez!
Ramazan ayı etkinliklerine karşı çıkan laiklik yobazlara Bahçeli'den sert tepki: 168’ini toplasak bir insan etmez!

Gündem

Ramazan ayı etkinliklerine karşı çıkan laiklik yobazlara Bahçeli'den sert tepki: 168’ini toplasak bir insan etmez!

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi! Tanesi 120 TL
Ramazan sofralarının vazgeçilmezi! Tanesi 120 TL

Gıda

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi! Tanesi 120 TL

Ak Parti grubunda 'Ramazan' Süslemesi
Ak Parti grubunda 'Ramazan' Süslemesi

Gündem

Ak Parti grubunda 'Ramazan' Süslemesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23