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Aktüel Elazığ'da asayiş uygulamalarında 30 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Elazığ'da asayiş uygulamalarında 30 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-02 11:10:18 -
Elazığ'da asayiş uygulamalarında 30 şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da polis ekiplerince düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 109 şüpheliden 30'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, suç işlenmesinin önlenmesi, suça konu unsurların tespiti ve yakalanması amacıyla genel asayiş ve "şok" uygulaması yaptı.

Bir hafta süren uygulamalarda 71'i aranan, 38'u çeşitli olayların şüphelisi olmak üzere 109 kişi gözaltına alındı. Kayıp olarak aranan 5 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 30'u tutuklandı.

Aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, tüfek, 49 gram kokain, 3 gram metamfetamin, 38 uyarıcı ve uyuşturucu özelliği olan hap ile 35 gram esrar ele geçirildi.

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