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Aktüel Elazığ'da asayiş uygulamaları: 21 tutuklama
Aktüel

Elazığ'da asayiş uygulamaları: 21 tutuklama

Yeniakit Publisher
2020-10-16 09:11:30 -
Elazığ'da asayiş uygulamaları: 21 tutuklama

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da polis ekiplerince bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 85 kişiden 21'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kentte önleyici tedbirler kapsamında, suç işlenmesinin önlenmesi, suça konu unsurların tespit edilmesi ve suçluların yakalanması amacıyla genel asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Bir haftada yapılan uygulamalarda 46'sı aranan, 39'u meydana gelen olayların şüphelisi olmak üzere toplam 85 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 21 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 4 pompalı tüfek ele geçirildi.

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