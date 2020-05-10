Elazığ’da Anneler Günü ziyaretleri

Elazığ’da Vefa Sosyal Destek Grubuna bağlı ekipler, hem konteyner kentlerde kalan anneleri hemde 100 yaş üzerindeki anneleri ziyaret etti.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da Valilik koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu kent genelinde anneler günün nedeniyle çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.Ekipler, şehit anneleri başta olmak üzere konteyner kentler deki ve 100 yaş üzerindeki anneleri ziyaret etti.Ziyarette ekipler çiçek vererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Vali Çetin Oktay Kaldırım’ın tebrik ve selamlarını iletti. Ayrıca 100 yaş üstündekiler için Sakarya’da tesis edilen ‘Cennet Anneleri Hatıra Ormanına’ kendi isimlerine bir fidanın dikildiğine dair sertifika verildiği kaydedildi.