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Aktüel Elazığ'da ambulansla hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Aktüel

Elazığ'da ambulansla hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 15:51:24 -
Elazığ'da ambulansla hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da hafif ticari araçla ambulansın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Hasta taşıyan M.T.H. idaresindeki 23 BH 914 plakalı ambulansla M.T. yönetimindeki 23 HP 633 plakalı hafif ticari araç, Elazığ-Bingöl kara yolu Küçük Sanayi Sitesi kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ters dönen ambulanstaki hasta kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazada yaralanan 3’ü sağlık personeli 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.


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