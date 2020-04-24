Elazığ’da 76 yaşına giren Saim amcaya, sürpriz doğum günü

Elazığ’ın Ağın ilçesinde bir köyde yalnız yaşayan Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 76 yaşındaki Saim Kasapoğlu’na, doğum günü sürprizi yapıldı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Korona virüs önlemleri kapsamında 20 yaş altı ile 65 yaş üstündekilerin sokağa kısıtlaması sürüyor. Bu kısıtlamaya uyanların ihtiyaçları ise valilik ve kaymakamlıklar koordinesinde olan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından gideriliyor. Vefa grupları, zaman zaman farklı sosyal etkinliklerde yaparak vatandaşların gönüllerine dokunuyor. Türkiye’nin en yaşlı nüfusa sahip Elazığ’ın Ağın ilçesi’nde de vefa grubu, 76 yaşına giren ve yalnız yaşadığı öğrenilen Saim Kasapoğlu’na doğum günü sürprizi yaptı. Ekipler hazırladıkları pastayı, Bademli Köyü’nde ikamet eden 3 çocuk babası 76 yaşındaki Saim Kasapoğlu’na götürdü. Kapıyı açtığında karşısında pastayı gören Kasapoğlu, "Yaş günümü kutlayacağız, vay be" diyerek 76 yaşına girdiğini aktardı.

Pasta üzerinde yakılan mumları üfleyen Kasapoğlu, Kaymakam Fatih Cıdıroğlu ile ekibe teşekkür etti.