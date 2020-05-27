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Aktüel

Elazığ’da 30 küçükbaş hayvan sağanak nedeniyle telef oldu

Elazığ’ın Ağın ilçesinde önceki gün sağanak ve rüzgarlı havada sürüden ayrılıp kayıp olan 30’u küçükbaş hayvan telef oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 18:29:08 -
Elazığ’da 30 küçükbaş hayvan sağanak nedeniyle telef oldu

Elazığ’ın Ağın ilçesinde önceki gün sağanak ve rüzgarlı havada sürüden ayrılıp kayıp olan 30’u küçükbaş hayvan telef oldu.


Olay, Ağın ilçesine bağlı Balkayası köyünde meydana geldi. Elazığ’ın merkeze bağlı Cip köyünde yaşayan Niyazi Kurt, yaklaşık 400 koyunluk sürüsünü önceki gün Balkayası köyüne götürdü. Koyunlar otladığı sırada yağan kuvvetli yağmur ve soğuk nedeniyle sürüden 120’si mahsur kaldı, bazıları ise kayboldu. Sürünün büyük bir bölümünü kurtaran Kurt, yağış ve engebeli arazi nedeniyle 30’una ulaşamadı. Fırtına ve rüzgar geçmesinin ardından bölge de ertesi gün hayvanlarını arayan Kurt 30’ununda yağışla birlikte donarak telef olduğunu gördü.

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