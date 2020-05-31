Elazığ'a deprem sonrası 5 milyarlık yatırım

6,8'lik depremle sarsılmış, sokaklar,, mahalleler,, evler yerle bir olmuştu. Elazığ şimdi bambaşka bir çehreye dönüştürülecek.

24 Ocak'taki depremde en büyük hasarı Elazığ'ın Mustafapaşa, Bizmişen ve Sürsürü mahalleleri almıştı. Bu noktalarda yıkılan konutların yerine yenileri için harekete geçildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da o çalışmaları yerinde inceledi.

Kurum, konutların teslim tarihine ilişkin de konuştu.

Deprem konutlarının Elazığ ve Malatya’daki toplam maliyetinin 5 milyar lira olduğunu açıklayan Kurum, salgın sürecinde de çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.