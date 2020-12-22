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Aktüel Elazığ ve Bingöl'de kış
Aktüel

Elazığ ve Bingöl'de kış

Yeniakit Publisher
2020-12-22 14:24:45 -
Elazığ ve Bingöl'de kış

ELAZIĞ/BİNGÖL (AA) - Elazığ ve Bingöl'de dün gece başlayan kar yağışı bugün de etkisini sürdürdü.

Elazığ'da kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Baskil ve Sivrice ilçeleri beyaz örtüyle kaplandı.

Beyaza bürünen Sivrice ilçesinde kar ve sis, Hazar Gölü ile güzel manzaralar oluşturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mevsim sıcaklığının 4-6 dereceye düştüğü kentte yağışların alçak kesimlerde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışlı olması bekleniyor.

Gündüz ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği bildirildi.

- Bingöl

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Karlıova'da dün gece başlayan ve bugün de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü.

Karlıova Belediyesi ve Özel İdare ekipleri, yolların kapanma ihtimalini karşı önlem aldı.


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