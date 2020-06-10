Elazığ valisi kim oldu? | Elazığ valisi kim?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 41 ilin valisi değişti. Buna göre, 18 ile yeni vali ataması yapılırken, 23 ilin valisi yer değiştirdi. 17 ilin valisi mülkiye başmüfettişi olarak merkeze alınırken, Muğla Valisi Esengül Civelek ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı.

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Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Elazığ Valiliğine getirildi.

Erkaya Yırık kimdir? Erkaya Yırık hayatı

İlköğrenimini 1980 yılında Almanya'da tamamlayan Erkaya YIRIK orta ve lise eğitimini Aksaray'da gördükten sonra 1987 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1991 yılında mezun oldu.

1994 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu sınavı kazanarak Niğde Kaymakam Adayı olarak mesleğe girdi. Sırasıyla Kastamonu Araç, Konya-Emirgazi, Sinop-Dikmen, Bingöl-Yedisu, Yozgat-Şefaatli Kaymakamlığı, 2005-2006 yıllarında Aksaray İl Özel İdaresi Kurucu Genel Sekreterliğini yaptıktan sonra Yozgat Vali Yardımcılığı, Konya-Kulu Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

2010 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. 3 yıl süren Mardin-Kızıltepe Kaymakamlığı görevinden sonra Melikgazi Kaymakamı olarak mesleğe devam eden Erkaya Yırık; Hidayet Nur, Numan, Selim ve Durmuş Alp’ in babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.