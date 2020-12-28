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Aktüel Elazığ Valisi Erkaya Yırık, depremde yaralananları ziyaret etti:
Aktüel

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, depremde yaralananları ziyaret etti:

"Bugün itibarıyla sadece 6 vatandaşımızın tedavileri devam ediyor"

Yeniakit Publisher
2020-12-28 17:40:11 -
Elazığ Valisi Erkaya Yırık, depremde yaralananları ziyaret etti:

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Valisi Erkaya Yırık, kentte meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremde yaralananları ziyaret etti.

Vali Yırık, Fethi Sekin Şehir Hastanesinde doktorlardan yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı, yaralılar ve aileleriyle görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Yırık, dün saat 09.37'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremde can kaybının yaşanmadığını anımsattı.

Depremin heyecanıyla içgüdüsel olarak vatandaşların bulunduğu ortamdan uzaklaşırken düşme, ayağını burkma suretiyle birtakım yaralanmaların yaşandığını aktaran Yırık, "Toplamda 80 vatandaşımızın dün bu şikayetlerle sağlık kuruluşlarında tedavileri görüldü. Bugün itibarıyla sadece 6 vatandaşımızın tedavileri devam ediyor. Vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Sağlık durumlarının iyi olduğunu bilmek sevindirici. Sağlık İl Müdürümüzün, doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın vatandaşlarımıza göstermiş oldukları bu yakın ilgi nedeniyle kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Vatandaşların taleplerini almak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AFAD İl Müdürlükleri ve İl Özel İdaresi personelinden oluşan hasar tespit ekiplerinin çalışmalara başladığını belirten Vali Yırık, "Ekipler, sahada denetim ve tespitlerini yapıyor. Vatandaşlarımızın merak edeceği, mağdur olacağı hiçbir husus yok. Devletimiz tüm kurumlarıyla vatandaşlarımızın hizmetinde." diye konuştu.

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